«Ragazzi, le protezioni del campo non si usano per fare gli spadaccini o come coperte»

MONTENERO DI BISACCIA. «Ragazzi cari, le protezioni del campo Belvedere non si usano per fare gli spadaccini o come coperte». Ennesimo monito anti-inciviltà, quello lanciato sui social dalla sindaca di Montenero di Bisaccia.

«Ieri mattina i nostri operai hanno dovuto sistemare quello che voi in poche ore avete distrutto. Oltre al costo in termini di lavoro e di nuove protezioni necessarie poiché alcune erano scomparse, abbiamo rischiato di dover chiudere di nuovo il nostro ‘campetto’ per terminare le manutenzioni proprio durante il ponte del 1^ maggio. Grazie mille Marco e Fabiano per la velocità con cui hanno terminato il lavoro. Continuano inoltre le operazioni di pulizia del verde alla marina iniziate già da un po’ e di rifacimento della segnaletica orizzontale in paese».

Galleria fotografica