Dopo Pooh e Achille Lauro, il Summer Festival porta a Termoli anche Mahmood il 3 luglio

TERMOLI. Dopo i Pooh dell'8 giugno e Achille Lauro il 29 giugno, terzo vip al Summer Festival di Termoli, con Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo. La data è quella del 3 luglio, all'Arena del mare di Rio Vivo (tra porto turistico e istituto zooprofilattico).

Di nuovo alla conquista dell’Europa, MAHMOOD prosegue il suo EUROPEAN TOUR - 17 date nei club di 10 Paesi, prodotte da Friends & Partners - che ha registrato il tutto esaurito nelle date di Lussemburgo, Londra, Parigi, Zurigo, Ginevra, Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda, Berlino e nei prossimi appuntamenti di Barcellona e Pontevedra, oltre ai due show al Fabrique di Milano, previsti per il 17 e 18 maggio.

Partita il 4 aprile dal Rockhal di Lussemburgo, la tournée sottolinea come, ancora una volta, MAHMOOD abbia fatto breccia nel cuore dei fan internazionali, oltre all’affezionatissimo pubblico di italiani all’estero.

Accompagnato dalla sua fidata band - che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria - e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, MAHMOOD regala un live con una scaletta in cui vengono presentati per la prima volta i brani del nuovo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI”: dalle canzoni più intime come COCKTAIL D’AMORE, NEL TUO MARE e la commovente STELLA CADENTE fino alle più irriverenti NEVE SULLE JORDAN e PERSONALE, in cui l’artista - immerso da giochi di luce che ricordano l’acqua del mare - si lascia andare a balli sensuali assieme alle coriste. Non mancano però anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di INUYASHA, BRIVIDI, RAPIDE oltre a due medley d’eccezione - il primo con DORADO, PROIBITO, TALATA e KLAN, il secondo con BARRIO, KOBRA e REMO - in cui è impossibile rimanere fermi, con le loro basi elettroniche e i bassi che spettinano.

MAHMOOD alterna momenti in cui si scatena e il palco si accende di luci colorate e flash che si muovono con lui, ad altri in cui è solo un fascio di luce e fargli da cornice, risaltando la sua presenza e contribuendo così a trasformare l’atmosfera della venue, ora intima e raccolta; immancabili momenti di interazioni con i fan, con scambi di parole, regali e ritornelli in cui la loro voce diventa protagonista. Viene infine lasciata in chiusura, per regalare un ultimo potentissimo saluto i presenti, la combo con le canzoni più attese: SOLDI e TUTA GOLD.

Il nuovo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI” è uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, con tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier, “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” con la cantante belga Angèle. Certificato DISCO D’ORO, ha debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato replicato anche con le copie fisiche, conquistando il #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio). Leggi qui la cartella stampa.

Il disco contiene al suo interno “TUTA GOLD”, recentemente certificata TRIPLO DISCO DI PLATINO e che conta oltre 160 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Il brano continua a dominare le classifiche radiofoniche, ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila e ha raccolto grandi successi anche all’estero: nella settimana di uscita ha infatti debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 32 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo.

Il 2024 sarà per lui un anno all’insegna dei live, infatti - dopo l’EUROPEAN TOUR - seguirà il SUMMER TOUR 2024, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani, e c’è grande attesa, in autunno, per tournée nei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.