Messa in sicurezza di via Oliviero sotto Pozzo dolce, strada chiusa fino a domani

TERMOLI. Nelle prime ore della mattinata alcuni passanti hanno segnalato alla Polizia locale condizioni di potenziale caduta di calcinacci dal sottopasso di “Pozzo dolce” che sormonta via Oliviero.

Sono stati quindi allertati i Vigili del fuoco che attraverso il personale del locale distaccamento hanno eseguito una prima messa in sicurezza del manufatto.

Sul posto è intervenuto l’ingegnere capo del Comune, Gianfranco Bove, che oltre ad aver disposto la temporanea chiusura al traffico di via Oliviero, ha contattato l’impresa privata che domani completerà la messa in sicurezza del sottopasso per poi consentire la riapertura della strada.

