Aspettando la Giornata mondiale dei Bambini con Papa Francesco

BONEFRO. Aspettando la Giornata mondiale dei Bambini con Papa Francesco, incontro di preparazione a Bonefro

Conto alla rovescia per la prima Giornata Mondiale dei Bambini che si celebrerà a Roma il 25 e 26 maggio 2024 alla presenza di Papa Francesco.

All'evento internazionale parteciperanno anche gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano (Bonefro, Colletorto, Montelongo, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce).

In preparazione all'iniziativa lunedì 6 maggio 2024 si svolgerà a Bonefro un momento speciale intitolato "Aspettando la Gmb". Il programma prevede, alle 17.30, un momento di dialogo e confronto nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose presieduto dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Alle 19, nella sala "Domenico Baranelli" dell'ex convento di Santa Maria delle Grazie messa a disposizione dal Comune, ci sarà uno spazio di convivialità con la cena e tanto divertimento.

Don Luigi Mastrodomenico, parroco di Bonefro, che sta coordinando l'organizzazione della giornata, ringrazia la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, e tutta la comunità scolastica per aver condiviso un percorso significativo che porterà all'evento di Roma.

La preside ha accolto con entusiasmo l'invito: "Partecipare come scuola a un incontro così importante significa accompagnare i nostri ragazzi in un cammino di conoscenza, dialogo, riflessione e tanta gioia in un contesto internazionale che trasmetterà valori di fraternità universale, speranza e pace".

La Gmb sarà "un evento storico che avrà tre percorsi: spiritualità, solidarietà e cultura", ha evidenziato da padre Enzo Fortunato, coordinatore della Giornata.