Operaio 56enne muore in Sevel per un malore

ATESSA. Un operaio di 56 anni di Lanciano, Massimo Di Florio, è deceduto ieri sera in Sevel mentre stava lavorando al montaggio nel turno di notte. E' accaduto poco dopo le 22.30.

Un malore improvviso non ha lasciato scampo all'uomo, era un carrellista. I colleghi hanno chiamato tempestivamente i soccorsi ma per lui non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per accertarsi di quanto accaduto.

"A seguito del tragico evento verificatosi nell’officina di montaggio, in comune accordo con l’azienda si è deciso il senza lavoro di 4 ore a partire dalle 01:45 nella sola officina di Montaggio e Logistica Montaggio", fanno sapere le Rsa Fim Uilm Fismic.