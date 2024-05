Esce fuori strada e si ribalta con l'auto a Rio Vivo

TERMOLI. Alla guida di una Fiat Punto grigia, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di Termoli, perde il controllo della macchina ed esce fuori strada, ribaltandosi su via Rio Vivo. È accaduto intorno alle 13, poco dopo l'ultimo stabilimento balneare in direzione Ultravolo.

Per fortuna, secondo quanto appreso sul posto, il conducente se la sarebbe cavata con poco, buona sorte vista la dinamica del sinistro. Sul posto, per estrarlo dall'abitacolo, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, oltre al 118 Molise, sopraggiunto con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Circolazione che ha subito qualche disagio, fino all'avvenuta rimozione del veicolo, portato via col carro attrezzi.

