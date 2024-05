Convalidato l'arresto del 26enne, resta in carcere dopo il diniego della comunità a ospitarlo

LARINO. Resta in carcere il 26enne arrestato venerdì scorso dai Carabinieri della compagnia di Termoli, ma non in relazione diretta a quanto avvenuto sulla costa nella mattinata del 3 maggio.

Il 26enne, con precedenti penali, era stato arrestato venerdì scorso in una comunità di recupero della costa a causa di un'aggressione ai danni di uno degli operatori.

Sul posto erano stati chiamati a intervenire i Carabinieri della compagnia di Termoli, che a loro volta hanno subito le intemperanze del giovane, che si era scagliato contro di loro. Associato al carcere di Larino, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Infatti, l'ospite aveva anche devastato parte dei locali del centro. Un comportamento che ha visto i responsabili della comunità revocare la possibilità che scontasse lì i domiciliari. Per questo, stamani, al termine dell'udienza in cui l'arresto è stato convalidato, il giovane è stato riportato nella casa circondariale frentana.

A difendere il 26enne l'avvocato Maria Antonella Di Guilmi, del foro di Vasto.