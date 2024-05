Sorpreso a gettare rifiuti su un terreno a Difesa Grande

TERMOLI. Quante volte abbiamo ammonito coloro che deturpano e sporcano il territorio, il nostro ambiente, quello in cui viviamo, in dispregio delle norme della civiltà che tutti dovremmo rispettare.

Ebbene, per fortuna questi comportante poco accorti e opportuni, non la fanno sempre franca.

A finire nei guai, nel pomeriggio di oggi un uomo sorpreso dagli agenti della Polizia locale a "scaricare" rifiuti ingombranti dismessi, su un terreno nella zona di Difesa Grande.

L'area divenuta micro discarica abusiva è stata sequestrata, così come il materiale abbandonato in modo illecito, mentre per lo "svuotacantine" di turno è partita l'informativa in Procura.