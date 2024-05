Tre arresti in meno di un mese, la Procura revoca i domiciliari. il 35enne va in carcere

Tolleranza zero

Tolleranza zero mer 08 maggio 2024

GUGLIONESI. Per la quarta volta si è trovato a stretto contatto coi Carabinieri della compagnia di Termoli e stavolta non ci sono stati domiciliari.

Il 35enne residente a Guglionesi, arrestato 3 volte nel mese di aprile, la prima per la detenzione di un’arma di fabbricazione croata con matricola abrasa (rinvenuta nel suo garage) e le altre due proprio per evasione domestica, è stato portato in carcere. La Procura di Larino, infatti, dopo gli ultimi episodi, ha aggravato la sua posizione, chiedendo la custodia cautelare. A difendere il 35enne è l’avvocato Ruggiero Romanazzi, a cui è stata comunicata la misura preventiva.

L'ultimo episodio, la scorsa settimana, conclusione di tempestivi accertamenti seguiti a un controllo su strada effettuato durante un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Termoli hanno fermato il 35enne mentre stava transitando sulla Sp 126 alla guida della propria autovettura e, nel corso degli immediati accertamenti, è emerso che lo stesso si era arbitrariamente allontanato dalla propria residenza, facendo indossare il braccialetto elettronico alla consorte.