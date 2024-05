Incidente stradale al nucleo e quadro elettrico in fiamme, interventi dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Mattinata impegnativa al cambio turno per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, due interventi in contemporanea a Termoli per le squadre del 115.

Un incidente stradale è avvenuto al nucleo industriale, sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia sopraggiunti in ambulanza, i Carabinieri della compagnia di Termoli e i pompieri della caserma adriatica. Un solo ferito, lieve, per fortuna, il bilancio del sinistro.

Altro intervento necessario per i Vigili del fuoco, per un principio d'incendio a un quadro elettrico, in via Egadi, in questo caso sul posto la volante del commissariato di Polizia.