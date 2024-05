Altro lutto in città, si spegne il sorriso di Ilenia

TERMOLI-PETACCIATO. Volto e sorrisi che si spengono ancora a Termoli. Sono notizie che non vorremmo mai dare, come quella della prematura scomparsa di Ilenia Palumbi in Guardiani, salita in cielo poche ore fa, a causa di un male incurabile.

Titolare della gelateria Yo-Go, tra le più note della costa, assieme al marito Massimo, a cui porgiamo un messaggio di cordoglio davvero sincero, esteso alla figlia Marikla, al genero e ai nipotini, nonché all'intera famiglia.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 16, presso la chiesa di San Rocco.