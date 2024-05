In viale Trieste ancora incidenti e si continua a invocare il nuovo senso di marcia

TERMOLI. Dal 12 aprile al 10 maggio, trascorre un mese e ancora un incidente stradale accade tra via di Spagna e viale Trieste.

Stavolta, per fortuna, senza feriti e con una constatazione amichevole (il classico Cid) tra le parti, due autovetture.

Ma i residenti, allarmati per l’ennesimo sinistro, invocano ancora una volta la modifica del senso di marcia, come avvenuto nella scorsa circostanza.

Ribadita la pericolosità dell'immissione su viale Trieste da via di Spagna, richiesta di modifica con il ripristino della configurazione precedente al 2016. In tal modo l'immissione su viale Trieste avverrebbe da via Polonia, il cui incrocio è molto più ampio, con visibilità sul traffico sopraggiungente, e in un punto di viale Trieste percorso a velocità ridotta per via delle curve.