Scontro tra moto e scooter, un 16enne al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nella serata di ieri a Termoli, sono stati coinvolti veicoli a due ruote, in particolare a scontrarsi uno scooter e una moto in via Maratona, strada purtroppo non affatto nuova a casistiche simili.

A intervenire sul posto sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. A restare ferito uno dei due centauri, un 16enne residente in città, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, ma per fortuna non con serie conseguenze.