"Rejecell" interdetta per metterla in sicurezza, intervento di Vigili del fuoco e Polizia locale

TERMOLI. Sarà il vicolo più stretto d'Italia e tra i più stretti d'Europa - la contesa a riguardo è ancora aperta - ma certamente è uno dei punti attrattivi nella perla medievale rappresentata dal borgo antico.

Parliamo della "Rejecell", che da un po' sta cominciando a mostrare l'usura del tempo.

Stamane, una signora mentre attraversava il passaggio stretto per una semplice casualità, non è stata colpita da calcinacci caduti dall'alto.

Allertati subito Polizia locale e Vigili del fuoco, accorsi in via Federico di Svevia, per poi operare all'interno del cunicolo pedonale.

Intervento durato qualche ora, con via vai di turisti e residenti che hanno affollato il paese vecchio. Ovviamente, rejecell interdetta per le operazioni di messa in sicurezza.

