Sorteggiati candidati sindaci e liste

Urne per le urne lun 13 maggio 2024

TERMOLI. Sottocommissione elettorale riunita in sala consiliare questa mattina per il sorteggio di candidati sindaci e liste per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Prima adempimenti dei comuni di Campomarino, Mafalda, Montecilfone e Tavenna.

Quindi il piatto ghiotto con Termoli: numero 1 Decaro, 2 Balice, 3 Stumpo, 4 Vigilante, 5 Montesanto e 6 Mileti.