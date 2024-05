Scontro tra bicicletta e auto in centro, 55enne soccorso dal 118

TERMOLI. Un 55enne residente a San Salvo è rimasto coinvolto ieri, nel tardo pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto in centro città, a Temoli. Era in sella alla sua bicicletta, quando per cause poi vagliate dagli agenti della Polizia locale, è stato urtato da una macchina, mentre transitava su via Fratelli Brigida. Sul posto sono intervenuti l'equipe del 118 Molise soccorso e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 55enne è stato medicato sul posto, aveva subito, per fortuna, solo delle escoriazioni.