Scontro sulla Bifernina tra due auto, 52enne soccorso dal 118

GUGLIONESI. Scontro tra due auto nella tarda serata di ieri sulla statale Bifernina, all'altezza del bivio per Guglionesi. Per fortuna non ci sono state grosse conseguenze. Un 52enne di Tavenna è stato soccorso e medicato sul posto dal 118 Molise, intervenuto sul posto assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Sul luogo del sinistro intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.