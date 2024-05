"Compensava crediti inesistenti", sequestrati 530mila euro a ditta di trasporti

CAMPOBASSO. Nella mattinata di ieri, personale della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Campobasso, sotto la direzione di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione, a seguito di apposito provvedimento emesso dal G.IP. presso il locale Tribunale, ad un sequestro preventivo in via diretta, di disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo pari ad euro 530.000,00 circa, nei confronti di una società di trasporto merci su strada operante nel territorio della Provincia di Campobasso, in relazione all'ipotesi di reato per indebita compensazione di crediti inesistenti, in violazione dell'art. 10 quater del DLgs. n. 74/2000.

L'attività trae origine da accertamernti di natura fiscale eseguiti dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dei quali è emerso che Iimpresa, attraverso false ricostruzioni contabili, aveva indebitamente beneficiato di crediti di imposta che l'ordinamento nazionale riconosceva per le attività di "ricerca e sviluppo" (R&S) ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 e ss.ii.mm., utilizzandoli in luogo del pagamento delle imposte che sarebbe stato dovuto per gli anni 2020 e 2021.

Le successive investigazioni, in stretto coordinamento con questo Ufficio Giudiziario, hanno consentito di appurare, nel caso in argomento, il difetto assoluto dei requisiti previsti, ai sensi della normativa e della prassi di riferimento, al fine di beneficiare delle agevolazioni della specie.

Nello specifico è stata riscontrata la sostanziale inesisternza dei crediti compensati, in quanto riferiti sia ad obiettivi progettuali mai realizzati, sia a spese del tutto comuni non imputabili alla specifica agevolazione, certificate da documentazione contabile e tecnica connotata da numerose e ripetute irregolarità e incongruenze.

La società indicava, infatti, quali asseriti obiettivi dell'attività progettuale, lo sviluppo di un particolare software autoprodotto, che non veniva realizzato, ed il potenziamento del Know-how aziendale, tradottosi in una comune acquisizione di un bene strumentale, con mere modifiche funzionali all'ordinario svolgimento dell' oggetto sociale. Venivano inoltre imputati all'attività progettuale costi che in realtà erano stati sostenuti per il normale funzionamento dell'impresa.

In tal modo la società conseguiva l'indebito vantaggio di non versare le imposte dovute, portando in compensazione i crediti fiscali che si era attribuita attraverso i detti artifici contabili.

Il sequestro preventivo disposto in via diretta e per equivalente in via sussidiaria, volto a conservare il profitto del reato ai fini della successiva confisca, si inserisce nel contesto delle linee di intervento di questa Procura della Repubblica volte alla repressione dei reati da realizzarsi, non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto; questo in un'ottica di deterrenza e di recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito, avvalendosi del contributo specialistico della Guardia di Finanza.