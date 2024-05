Auto contro scooter sul lungomare Nord, 70enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, nella mattinata di oggi. Una Fiat Punto, con al volante una signora, ha urtato uno scooter in transito, con in sella un 70enne, caduto poi a terra a causa dell'impatto. L'anziano è rimasto ferito a una gamba ed è stato soccorso dal 118 Molise, sopraggiunto dalla postazione di Larino, assieme ai volontari in ambulanza della Croce di San Gerardo e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto per i rilievi e la disciplina della circolazione, che ha subito qualche rallentamento, per permettere l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine, gli agenti della Polizia locale di Termoli, inoltre, chiamati a intervenire, per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro, anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Galleria fotografica