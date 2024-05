Crea scompiglio al Suap e aggredisce un impiegato, che finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Momenti di tensione avvenuti stamani all'ufficio Suap di via Madonna delle Grazie a Termoli. In tarda mattinata un esercente si è recato per problemi relativi ad autorizzazioni sul suolo pubblico e a fronte di alcune questioni emerse è andato in escandescenze, scagliando dapprima pugni sulla scrivania dei dipendenti e quindi aggredendo uno degli impiegati, pare sferrandogli un colpo col casco alla testa,

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e gli agenti della Polizia locale e del commissariato di via Cina, l'impiegato 59enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.