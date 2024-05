Due ragazze investite mentre erano in monopattino

TERMOLI. Due ragazze sono state investite intorno all'ora di pranzo di oggi all'incrocio del vecchio ospedale, mentre transitavano col monopattino, da un'auto che stava affrontando la rotatoria.

Si tratta di una 16enne e di una 20enne, sono state soccorse dal 118 Molise e dall'ambulanza della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, con dolori agli arti inferiori e in un caso anche addominali, in seguito alla caduta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli.