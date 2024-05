Omnicomprensivo "Magliano" di Larino: un palmares ininterrotto

LARINO. Continua a far parlare di sé quotidianamente, l’Istituto omnicomprensivo Magliano di Larino, diretto dalla dirigente scolastica Emilia Sacco.

Una Scuola d’eccellenza grazie alle molteplici iniziative messe in campo e condotte con successo.

È la volta dell’ Orchestra Magliano che fa incetta di premi e conferma di essere una realtà socio-educativa scolastica di altissimo pregio. Tutti a RIONERO IN VULTURE, nell’ottava edizione del Festival Musicale “SÌ…VIAGGIARE…RE” indetto dall’I.C. “Michele Granata” (della stessa città) dove, decine e decine di studenti che seguono i percorsi musicali, guidati dai proff. Roberto Di Carlo, Massimo Di Cristofaro; Irene Iaccarino e Loredana Vaccaro, mettono in mostra i loro talenti magistralmente uniti insieme nella bellezza di un’orchestra. Gli studenti frentani si sono aggiudicati all’unanimità il primo premio della giuria popolare, si sono piazzati al secondo posto della rassegna con il voto della giuria tecnica, la stessa che li ha conferito sempre la palma d’argento per l’esecuzione del repertorio scelto, in un Festival che ha visto confrontarsi sei orchestre provenienti da regioni del sud Italia.

La giuria tecnica era presieduta dal Maestro Walter Farina, titolare della cattedra di Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati del Conservatorio di Rodi Garganico.

Ad accompagnare “l’ensemble vittorioso” la prof.ssa Lucia Bellastella docente di Discipline Musicali, che cura i raccordi di continuità internazionalizzazione e verticalizzazione dei percorsi formativi sui vari ordini di Scuola dell’Omnicomprensivo frentano.

Straordinari tutti i ragazzi che, ancora una volta, mostrano, amore e passione per la Musica, lasciando presagire che potrà esserci continuità di successo formativo come i loro predecessori, che oggi svolgono la professione con successo.