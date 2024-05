Scontro tra minicar e Opel Corsa, un 20enne trasportato al San Timoteo

LARINO. Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Novelli, a Larino, nella strada che collega l'abitato al borgo antico.

Un 20enne alla guida di una minicar si è scontrato per cause poi rilevate dai Carabinieri della compagnia di Larino con una Open Corsa con al volante una donna, sul posto il 118 Molise, con la postazione della Croce di San Gerardo e i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, chiamati a mettere in sicurezza i due veicoli danneggiati nell'impatto.

Il giovane è stato trasferito per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, a causa di un trauma toracico, conseguenza dell'impatto tra le macchine.