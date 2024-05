Sporting Petacciato: una realtà "under 15" del basso Molise

Pasqualino Casalanguida, direttore generale Sporting Petacciato

PETACCIATO. Siamo andati a trovare la squadra che ha vinto il campionato di categoria giovanissimi provinciali under 15 di Petacciato.





15 partite disputate, 13 vittorie, 40 punti. 1 pareggio e una sconfitta, 46 gol fatti e solo 10 subiti. Sono questi i numeri della squadra protagonista di Petacciato, grazie anche al capocannoniere Samuele Cieri con 16 gol all’attivo.

Uno staff tecnico di spessore che vede come presidente Antonello Pantalone, vice presidente Antonio Florio, direttore generala Pasqualino Casalanguida, allenatore Davide Malena e vice allenatore Antonio Casalanguida.

Petacciato è stata, negli anni scorsi, una pietra miliare del calcio regionale. E da un po’ porta avanti un progetto grazie allo Sporting Petacciato, quello di puntare esclusivamente sulla crescita dei ragazzini, senza avere come priorità il risultato. Sono oltre 100 i ragazzi coinvolti ed è, per una piccola realtà come la comunità petacciatese, davvero tanta roba.





Il lavoro accorto e lineare fatto dallo staff tecnico e dirigenziale non poteva non portare alla fine anche importanti risultati dal lato sportivo. Il giovane allenatore Davide Malena e i suoi più stretti collaboratori, hanno davvero fatto un ottimo lavoro nel plasmare un gruppo unito ed omogeneo, che sviluppa trame di gioco per una categoria di giovani calciatori davvero interessanti.

Li abbiamo visti all’opera nella nostra visita nell’ultima partita di campionato già vinto in anticipo contro i pari età della Polisportiva Santi Pietro e Paolo di Termoli, dove hanno vinto 6 a 0.

La squadra si può fregiare anche dei consigli di uno che è stato leggenda nel Petacciato, ma anche in altre realtà del basso Molise come Interamnia Termoli e Termoli calcio, Pasqualino Casalanguida.

Galleria fotografica