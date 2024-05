Auto si ribalta tra Termoli e San Giacomo, la conducente trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI-SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni, in località Ponticelli. Una donna di 46enne residente proprio a San Giacomo, si è ribaltata con l'auto di cui era alla guida. È stata soccorsa dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e gli agenti di Polizia del commissariato di via Cina.