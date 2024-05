Cedono i cavi di una giostra alla festa del Soccorso, diversi feriti trasportati in ospedale

SAN SEVERO. Almeno sei persone ferite, alcune delle quali in condizioni più serie e altre con fratture e politraumi, a causa del cedimento di una giostra, con i cavi che non hanno più retto. Serata di paura al luna park allestito per la festa patronale del Soccorso, a San Severo. Il grave episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, nell'area di via Fortore. L'attrazione era alta oltre dieci metri e le persone che vi erano salite per divertirsi sono cadute rovinosamente. Intervenute diverse unità del 119, che hanno trasferito i feriti agli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo.