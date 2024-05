Auto prende fuoco in via Molise, sul posto la squadra del 115

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire in via Molise a causa di un principio d'incendio divampato nel vano motore di una Mercedes bianca in sosta. Prima dell'arrivo della squadra in turno del 115, appena si è propagato il fumo della vettura, c'è chi ha provato a estinguere il rogo utilizzando l'estintore, ma parallelamente è stato richiesto l'intervento dei pompieri.