Stoccava decine di carcasse di elettrodomestici senza autorizzazione, scattano sequestro e denuncia

CAMPOMARINO. Nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti, il personale della Polizia locale di Campomarino ha posto sotto sequestro un'area pertinente ad una abitazione sita in agro di Campomarino utilizzata da una persona per la realizzazione, la gestione di una discarica non autorizzata.

Il soggetto è stato deferito alla competente autorità giudiziaria in violazione all'art. 256 del D.lgs 152/2006 che recita chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Nell'area oggetto del sequestro, posta a disposizione della competente autorità giudiziaria, sono stati rinvenuti rifiuti costituiti da circa 40 carcasse di elettrodomestici fuori uso, tra cui frigoriferi, lavatrici, forni. Sarà compito del contravventore di eseguire a sue spese l'avvio e lo smaltimento dei rifiuti rispettando le norme vigenti in materia.