Tentati furti d'auto e danni in pieno centro

TERMOLI. Ci sono risvegli amari, come quelli di chi già derubato in precedenza della propria auto, vede anche un'altra vettura finire nel mirino dei malviventi di turno, in pieno centro, si tratta di una Fiat 500 X.

«Scrivo per denunciare questo sistema a Termoli oramai collaudato - ci scrive un affezionato lettore, Antonio, trasferitosi a Termoli con la famiglia da qualche anno».

«Quattro anni fa avevo una attività a Termoli conosciuta da tutti, un bar fronte poste centrali zona molto trafficata eppure durante la notte mi hanno portato via la Panda appena acquistata, mai più ritrovata. Ora ci abitiamo stabilmente a Termoli da un po' di anni e ieri notte hanno fatto danni ingenti alla mia auto probabilmente poi disturbati non hanno portato a segno il colpo. Sto parlando di una zona molto trafficata cioè piazza Garibaldi o piazza stazione treni. Insomma noi residenti non abbiamo parcheggi riservati o custoditi ma vedo telecamere che probabilmente non funzionano, dopo i rilievi delle forze dell'ordine purtroppo la denuncia rimane ad anonimi. Ognuno di noi paga con le proprie tasche i delinquenti a piede libero».

Galleria fotografica