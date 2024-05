Lavori e disagi sul lungomare Nord, semaforo si spegne e viabilità in tilt

TERMOLI. Secondo weekend "obbligatorio" di apertura degli stabilimenti balneari, a Termoli, sperando in un meteo davvero prestagionale e non tardo autunnale, ma sul viale Cristoforo Colombo nuove insidie per gli operatori, che lamentano lavori da realizzare proprio in questa fase.

Inoltre, disavventura per lo spegnimento dei semafori che regolano ora la viabilità, impianti mobili spenti dalle 19.30 e per quasi due ore, con la viabilità in tilt.

La circolazione affidata all'intervento della volante del commissariato di Polizia di Termoli, che è stata chiamata a dipanare l'intricata matassa. Lavori che senza dubbio avranno il crisma dell'urgenza, ma i balneari chiedono come mai non si attui una programmazione meno collidente con l'avvio della stagione estiva, poiché oltre ai disagi evidenti, vengono meno anche settori di parcheggio e a Termoli non è un peccato veniale.