Si ribalta un trattore, muore agricoltore 78enne

LUPARA. Tragedia nell'agro di Lupara, un agricoltore di 78 anni si è ribaltato col trattore che stava conducendo su un terreno.

Purtroppo, nell'impatto ha perso la vita. Vani i soccorsi, coi Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, il 118 Molise e i Carabinieri della compagnia di Larino, competente per territorio.

Il grave incidente agricolo è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in una contrada in agro del comune di Lupara. Il 78enne è rimasto intrappolato sotto un trattore agricolo ribaltatosi per cause in corso di accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche un'autogrù per eseguire operazioni di messa in sicurezza e successivo recupero della salma, personale medico 118 di Larino e i Carabinieri di Lucito.