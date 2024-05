Moto esce fuori strada sulla statale 87, 48enne trasportato al Pronto soccorso

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incidente stradale nella serata di ieri, un motociclista in sella al suo veicolo è uscito fuori strada sulle Piane di Larino, in territorio di San Martino in Pensilis, mentre percorreva la statale 87.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Carabinieri della compagnia di Larino e i Vigili del fuoco.

A restare ferito un 48enne residente a Termoli, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.