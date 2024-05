Incendio in un appartamento a Guglionesi, accorrono i Vigili del fuoco

GUGLIONESI. Incendio in un appartamento di uno stabile al quarto piano di via Carducci, a Guglionesi, nella mattinata di oggi. L'emergenza è scattata intorno alle 10.30. Personale dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuto, con autopompa e autobotte. Le fiamme sono divampate all'esterno dell'alloggio, sul terrazzino.

Sul posto i condomini presenti erano già stati fatti evacuare per sicurezza da una pattuglia di Carabinieri di Guglionesi mentre la squadra Vigili del fuoco ha estinto l'incendio e messo in sicurezza l'appartamento. Le cause sono in corso di accertamenti. Non ci sono stati feriti e intossicati.