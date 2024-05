Esce di strada sulla Tangenziale e finisce nella cunetta, 22enne portato al Pronto soccorso

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e Carabinieri della compagnia di Termoli intervenuti nella prima mattinata di oggi sulla Tangenziale Nord, dove un giovane al volante di una Bmw 320 è uscito di strada, finendo con l'auto nella cunetta laterale.

Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento della squadra del 115, per sua fortuna, il ragazzo, 22enne, ha subito solo ferite lacero-contuse, ma non era in condizioni serie.

I soccorritori lo hanno comunque trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.