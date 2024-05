Entra in casa di un'anziana e la strangola, femminicidio a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO. Tragico femminicidio a San Giovanni Rotondo, dove un uomo in evidente stato di confusionale si è intrufolato dentro la casa di una pensionata, nel centro storico del centro garganico, uccidendola.

La vittima si chiama Rachele Covino, di 81 anni, è stata strangolata dall’uomo, che è stato poi fermato dai Carabinieri, nudo e sporco di sangue, mentre vagava in strada, proferendo insulti e minacce a chiunque incontrasse.

"Non è un bel giorno per la nostra comunità", le parole del primo cittadino, Michele Crisetti.

L’uscio della 81enne non sarebbe stato il primo in cui ha tentato di entrare, in altre due abitazioni è stato allontanato.