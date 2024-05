Tir si "intraversa" sulla bretella che porta alla statale 87, conducente soccorso dal 118

TERMOLI. Un Tir si è intraversato sulla bretella che porta sulla statale 87 Sannitica, all'altezza dello Zuccherificio del Molise, probabilmente a causa di un malore che ha colto il conducente alla guida del mezzo pesante.

La circolazione, in quel tratto di marcia, ha subito disagi e rallentamenti, per permettere l'arrivo dei soccorsi, sia sanitari che tecnici. Sul posto il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e la volante del commissariato di Polizia.