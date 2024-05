Favole al bosco: gli studenti dell'istituto "Schweitzer" immersi nella natura

CAMPOMARINO-TERMOLI. Ieri mattina, ventisette maggio, le ragazze e i ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado “A. Schweitzer” l’hanno trascorsa presso il Bosco CEA Le Fantine a Campomarino, a conclusione di un percorso interdisciplinare che ha avuto come soggetto il territorio del Molise, tematica scelta per quest’anno scolastico come fil rouge di diversi progetti didattici dell’Istituto Comprensivo.

Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise e custode del bosco, ha accompagnato gli alunni alla scoperta degli elementi della natura circostante, incitandoli a immergervisi con i loro sensi per osservarla e percepirla nella sua bellezza da ammirare e salvaguardare.

Si è passati quindi allo spazio dedicato alla riflessione su lettura, scrittura e l’illustrazione con il fumettista Giancarlo Civerra e il professor Lucio Cassone, rappresentante della Casa del libro di Termoli. I due ospiti hanno reso i ragazzi protagonisti di un momento di alto valore culturale, stimolandoli a esprimere pensieri e interagendo con loro in un discorso sapientemente adeguato agli interessi della giovane platea.





È stata questa un’attività propedeutica alla presentazione e alla lettura espressiva da parte degli allievi di tre libri da loro prodotti nei vari laboratori di scrittura creativa e illustrati nel laboratorio artistico espressivo, contenenti ciascuno una favola moderna sul tema del territorio molisano.

Sono stai prodotti e presentati tre diversi libri: un libro in tessuto, uno illustrato graficamente ed uno illustrato con l’utilizzo della tecnica del collage.

La partecipazione delle tante famiglie presenti ha aggiunto all’attività il valore della condivisione, che ha esaltato la valenza di un percorso educativo, mirante alla conoscenza, al rispetto e all’amore per il proprio territorio.

Le insegnanti di arte e immagine, professoressa Di Pardo, di ed. fisica, professoressa Cupone, di italiano, professoresse Aiello, Berchicci e Gallina, di sostegno, professoresse Cecere, Fanaro, Di Cecco, Pilolli e Trivisano hanno contribuito con un lavoro corale allo svolgimento del progetto interdisciplinare, inserito anche all’interno della manifestazione Il Maggio dei Libri 2024, e al suo momento conclusivo, fatto di attività ludiche, scientifiche e culturali.

Progetto arrivato alla sua XI edizione “Libri fatti a Scuola/costruiamo libri” da un’idea e a cura della docente Carla Di Pardo.

Un grazie speciale alla Dirigente, la Prof.ssa Marina Crema che ha sposato il progetto curricolare interdisciplinare e ha permesso lo svolgimento della bellissima giornata di ieri, preceduta da lezioni, incontri con esperti in tema di biodiversità e ambientalisti come il dott. Nicola Norante e Plastic Free.

Galleria fotografica