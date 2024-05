Autovelox sulla statale 87, primo ricorso accolto sulle multe

LARINO. Aveva ricevuto un verbale con relativa maxi multa per eccesso di velocità da parte del Comune di San Martino in Pensilis che lo aveva elevato ricorrendo al sistema di rilevazione della velocità, il cosiddetto autovelox installato alle Piane, un cittadino larinese, Lino Del Peschio, e prontamente aveva fatto ricorso presso il Giudice di pace della città frentana.

Del Peschio, come previsto dalla legge, senza l'ausilio di un avvocato, supportato da un amico Giuliano Di Salvo del gruppo 'Motociclisti frentani', è riuscito a dimostrare l'illegalità del mezzo di rilevazione della velocità.

Del Peschio, quindi, si è opposto alla contestazione ed ha trovato nel giudice frentano il totale accoglimento della sua domanda ossia sulla Statale 87, in quel tratto dove sono installati ben due rilevatori di velocità, gli stessi non potevano essere collocati in quanto, come si evince dalla sentenza che dice che è possibile installare rilevatori di velocità soltanto su strade “a scorrimento veloce che devono avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano”.

Caratteristiche, dunque, che la Statale 87, le Piane di Larino non hanno. Una sentenza, per certi versi storica, in quanto apre di fatto le porte ad altri eventuali ricorsi contro i due rilevatori fissi di velocità installati, in territorio di San Martino, condannato, in questa occasione, anche “al rimborso delle spese del contributo unificato anticipate, per un importo, questa volta di soli Euro 44,30 mentre sono state compensate tra le parti le ulteriori spese e competenze legali, stante la difesa personale di parte ricorrente, Sig. Del Peschio Pasquale”.