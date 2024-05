Ancora ragazzi che salgono sul tetto del palazzo di vetro

TERMOLI. L'allarme lanciato da alcuni genitori nel quartiere di Santa Maria degli Angeli nel novembre scorso e di cui ci facemmo portavoce, non ha sortito, purtroppo alcun effetto.

Ancora ieri pomeriggio a Difesa Grande documentato in un video come ragazzini siano saliti sul tetto nel palazzo di vetro abbandonato lungo il viale Santa Maria degli Angeli, privo di ringhiere.

Come abbiamo ribadito in più circostanze, in quello stabile degradato vi sono trombe di ascensore senza protezioni, potrebbe capitare una tragedia da un momento all’altro.

Per quanto la proprietà sia privata, i residenti continuano a chiedere immediati interventi alle Autorità Competenti, prima che sia troppo tardi.