S'intrufolano in una casa di notte e portano via denaro e argento

TERMOLI. Brutta avventura avvenuta nella notte in casa dell’anziana mamma di un noto professionista termolese in via Carlo Del Croix a Termoli.

Durante la notte alcuni malfattori sono entrati nell’appartamento al piano terra, attraverso la veranda dove la signora di 88 anni stava dormendo tranquillamente.

I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio delle Forze dell’Ordine che, subito, sono state allertate.

I ladri sono riusciti a portare via un ingente somma di denaro che la donna aveva ritirato il giorno prima e teneva in casa, oltre a un set di piatti antichi d’argento e una cornice di un quadro anch’esso di argento.

I malfattori, dopo aver aperto tutte le stanze rovistato dappertutto nella casa della signora, hanno provato anche a salire ai piani superiori della casa dove risiede, con la sua famiglia, il figlio della donna, il noto e stimato professionista ma hanno dovuto desistere e, forse disturbati da qualcosa si sono dati alla fuga con quello che erano riusciti a rubare all’anziana mamma.

Il tema della sicurezza in questa città, come quello della sanità deve essere priorità assoluta, il cittadino non può essere continuamente esposto a situazioni simili pericolose che potrebbero trasformarsi in tragedie.