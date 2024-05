Spariscono persino le bici elettriche nelle rastrelliere del San Timoteo, derubato infermiere

TERMOLI. Dell'allarme furti nel parcheggio dell'ospedale San Timoteo abbiamo riferito più volte. Autovetture e scooter spariti per coloro che lavoravo e vi si recano per essere sottoposti a prestazioni sanitarie e terapie, oppure anche coloro che vanno in visita ai ricoverati, anche se qui si rischia meno, poiché la permanenza negli stalli a disposizione è minore.

Diverso è il caso di chi parcheggia veicoli, come le bici elettriche, in luoghi potenzialmente al riparo come le rastrelliere interne, perché dovrebbero essere sicure, invece no.

Ad accorgersene è stato un infermiere che all'uascita del proprio turno mattutino, alle 14, non l'ha più trovata dove era stato solito a lasciarla stamani, entrando al lavoro.

Sdegno e amarezza, oltre al danno economico, comunque significativo per chi ha uno stipendio, perché essere derubati nel luogo dove si opera per salvaguardare la salute altrui è uno sfregio ulteriore. Resta lo sconcerto dettato dal fatto che il ladro ha agito in luoghi dove non tutti dovrebbero poter accedere.

Il furto è stato poi segnalato alle forze dell'ordine e sarà regolarmente denunciato. Vedremo se sarà d'aiuto la videosorveglianza.