Scontro auto-moto sulla statale 16 all'uscita di Termoli, due feriti al Pronto soccorso

TERMOLI. Due feriti e danni ingenti ai veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 18, sulla statale 16, all'altezza del distributore di benzina sulla strada che porta da Termoli verso Campomarino.

Un motociclista di 23 anni residente a Ururi, per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli, si è scontrato con una macchina, al volante c'era una 60enne di Portocannone.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, il giovane con alcuni traumi causati dall'impatto e la signora in stato di shock, entrambi non ricordavano nulla di come sia avvenuto il sinistro. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.