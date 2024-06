Conti e tempi di pagamenti nel Consuntivo 2023

TERMOLI. Una relazione che sancisce la cartina di tornasole degli ultimi 5 anni dell’ente, quella approvata nell’ultimo Consiglio comunale, a Termoli, illustrata dall’assessore al Bilancio Giuseppe Mottola. «L’approvazione del Pef 2024-25 costituisce un passaggio obbligato di revisione biennale In particolare per l’anno 2022 impattano i costi relati all’elevato tasso di inflazione derivante dal caro prezzi oltre che alcune voci di costo relative ad interventi specifici come i rifiuti spiaggiati. L’elevato tasso di inflazione, tra l’altro formalizzato dall’Istat in una media superiore all’8% con picchi vicino al 12%, incide anche sugli adeguamenti contrattualmente previsti in favore del Gestore.

Il Piano Finanziario elaborato secondo il metodo tariffario Arera ha evidenziato di conseguenza un costo complessivo elevato che in prima istanza ammontava ad € 7.727.022, per il quale sono stati attuati tutti i meccanismi previsti dalla regolamentazione tecnica per riassorbile e riequilibrare le tariffe in favore delle utenze. A seguito delle interlocuzioni intervenute anche direttamente con Arera il costo del servizio è stato rimodulato tra gli anni 2024 e 2025 e successivamente sono state utilizzate le somme recuperate dall’evasione ed elusione per abbassare le tariffe puntuali. A seguito dell’intenso lavoro degli uffici Comunali la tariffa 2024 è stata quindi abbassata ad € 7.029.176 con un ulteriore abbassamento per il 2025 ad € 6.617.729. Seppure in presenza di lievi aumenti, si deve quindi accogliere positivamente la determinazione della tariffa complessiva in quanto in primo luogo si è riusciti ad assorbire gli elevatissimi aumenti di costo verificatisi negli anni presi a base del calcolo ed in secondo luogo si ha contezza diretta degli effetti positivi dell’attività svolta in questi anni per il recupero dell’evasione effettivamente incassata per un ammontare complessivo di 715.000 € sull’entrata TARI. In relazione ai risultati ottenuti sulla determinazione dell’entrata tariffaria complessiva in fase di predisposizione del Pef è stato possibile garantire una certa stabilità tariffaria, tenuto conto degli elevati aumenti di costo sia lato Gestore che lato Comune.

Come noto l’entrata tariffaria complessiva viene poi sottoposta al metodo normalizzato suddividendo i costi fissi e variabili innanzitutto tra le utenze domestiche e non domestiche e di conseguenza determinando l’incidenza su ogni classe tariffaria tramite l’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99. Gli uffici hanno ulteriormente lavorato, per quanto possibile visti i pochi spazi previsti dal metodo, al fine di ricercare la maggiore uniformità nelle variazioni tariffarie». Si è anticipato, rispetto alle misure previste dal Pnrr, la riorganizzazione dei processi di spesa per poter rispondere all’esigenza di ridurre l’indicatore di tempestività dei pagamenti. Trattasi dell’indicatore che misura entro quanti giorni una fattura, in media, viene pagata dall’ente ai singoli fornitori.

In sintesi, in media una fattura veniva pagata 85 giorni dopo il suo ricevimento e alla fine dell’anno erano ancora presenti 4 mln di euro di fatture da pagare sul totale di 23 mln di fatture ricevute nell’anno (il 18,7%). In sintesi, una fattura è pagata entro 15 giorni dal suo ricevimento (il valore negativo deve leggersi in relazione valore 0 che è fissato nei 30 giorni di legge). A fine anno sono presenti ancora 568 mila euro di fatture da pagare su 27,6 mln di fatture ricevute (il 2%). Quanto detto per la disponibilità di cassa spiega in parte il raggiungimento di un target ambizioso. Il resto lo si deve al grande lavoro di squadra che l’intero ente ha messo in atto coordinato dal gruppo dirigenti e grazie anche alla collaborazione del servizio bilancio che sta mettendo in atto un grande sforzo per mantenere il target alto già dal 2021.

Questo è stato possibile nonostante, nel periodo di mandato la spesa di personale è stata pressoché immutata come si evince dalla tabella allegata. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: la flessione degli anni 2020/2022 è stata dovuta alla riduzione importante del numero di dipendenti assunti dovuto agli effetti dalla riforma sulla pensione anticipata (quota 100) che ha reso necessario anche che si attivasse un graduale processo di nuove assunzioni.

La sfida per il futuro si gioca sulla formazione delle risorse umane al fine di utilizzare al meglio la spinta che il digitale sta portando anche a livello di gestione dei processi. Nei 5 anni di mandato elettorale l’ente ha quindi, attraverso step successivi: aumentato i tassi di riscossione, migliorato il Risultato di Amministrazione, accresciuto il livello di copertura dei rischi derivanti da contenziosi e di altra natura, migliorato i tempi di pagamento delle fatture, ridotto l’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti. Coerentemente con le nuove frontiere della sostenibilità ambientale, di rango europeo, e del risparmio di suolo, il Comune di Termoli, ha avviato una strategia complessiva per la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio. Una fertile opportunità, basata sull’utilizzo del “capitale fisso sociale”, rappresentato dalle proprietà comunali, ricche di valori inespressi, riutilizzati a favore della città e con la città. Un programma strutturale di azioni che garantiranno la sostenibilità ambientale e sociale dell’intera città, attraverso il riuso, specialistico e tematico, dei terreni di proprietà comunale, con il coinvolgimento attivo dei termolesi; coinvolgimento dato dalla consapevolezza che la partecipazione sociale gioca un ruolo fondamenta nella gestione e nella valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Tale “sistema strutturale di riuso sostenibile dei terreni comunali” viene classificato quale programma strategico, che mette in rete, all’interno di un unico “sistema”, senza produrre vincoli o destinazioni d’uso del territorio termolese, le potenzialità inespresse delle proprietà comunali, al fine di pervenire ad una migliore sostenibilità ambientale e sociale».