Approfitta della conoscenza e abusa di una minorenne, arrestato

CAMPOBASSO. Immigrato finisce ai domiciliari dopo aver abusato di una minore.

Nella mattinata del 31 maggio scorso, a Campobasso, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione a una ordinanza per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Campobasso — Sezione del riesame, a carico di un cittadino straniero residente in provincia di Campobasso.

La misura in questione è stata applicata a carico di un soggetto, resosi responsabile dei reati di violenza sessuale in danno di una minore di anni quattordici. In particolare l'indagato, nel corso del tempo, approfittando della conoscenza con la famiglia della giovane vittima, dopo averne carpito la fiducia, in più circostanze abusava della minore, obbligandola a subire atti sessuali violenti e sadici.

La minore escussa in sede di incidente probatorio - tenutosi alla presenza di un esperta psicologa - ha riferito circostanze ritenute chiare e coerenti, seppure naturalmente connotate da vergogna ed imbarazzo tipici nella rievocazione di fatti così intimi e dolorosi per una ragazzina della sua età. Le dichiarazioni della minore hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni di altre minori e persone informate dei fatti.

La vicenda rappresenta una tipologia di reati aberranti compiuti nei confronti di giovanissime vittime, sui quali la Procura della Repubblica e gli organi inquirenti hanno necessità di adottare le opportune cautele e delicatezze nella esecuzione delle attività d'indagine, tali da proteggere le vittime da episodi di vittimizzazione secondaria.