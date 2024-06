Divieto di fumo a lavoro, maglia nera per il Molise

MOLISE. I fumatori molisani sono poco inclini al rispetto del divieto di fumo negli ambienti di lavoro.

La regione, infatti, in base al report pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) relativo al biennio 2022-2023, si colloca all'ultimo posto della graduatoria nazionale.

Parte bassa anche per Campania, Abruzzo e Basilicata.

I territori più virtuosi sono invece il Friuli, la Provincia autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta. Non va meglio per quanto riguarda l'astensione dal fumo in casa. Anche in questo caso il Molise è nella bassa classifica, superato solo da Sicilia e Campania.