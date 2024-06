Molise da record: maglia nera anche per lavoro irregolare

MOLISE. In Molise, secondo una elaborazione della Cgia su dati Istat, nel 2021 (ultimo anno disponibile) gli occupati irregolari erano 15.100, il 14,2% rispetto al totale di quelli occupati (media Italia 11,3%).

Percentuale che colloca la regione al quinto posto in Italia dopo Calabria (19,6%), Campania (16,5%), Sicilia (16%) e Puglia (14,4%).

Il dato è stato diffuso in occasione del cosiddetto 'Tax freedom day', ovvero l'ultimo giorno in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il fisco.

Da lunedì 3 giugno, infatti, scatta quello che viene definito il 'giorno di liberazione fiscale'. "Una scadenza - osserva la Cgia - che per molti italiani è il raggiungimento di un traguardo importante, anche se puramente simbolico. In linea meramente teorica, pertanto, da lunedì lavoreremo per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare tasse, imposte, tributi e contributi sociali previsti nel 2024".