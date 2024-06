Era morto già da due giorni il 58enne trovato in auto, accertamenti della Procura

MONTENERO DI BISACCIA. Resta ancora da chiarire del tutto la vicenda emersa nella tarda mattinata di ieri, quando un’Audi A3 con dentro un 58enne senza vita di Vasto, è stata rinvenuta e segnalata ai Carabinieri delle compagnie di Vasto e di Termoli. Il territorio interessato, giusto al confine, è quello di Montenero di Bisaccia, presso Riva dei Mulini, sulla statale 16.

L’uomo era morto già da un paio di giorni, si presume per causa naturali, tuttavia la Procura di Larino, competente per giurisdizione, dopo aver concesso il nulla osta alla rimozione della salma, per il cui recupero è stato necessario ricorrere all’intervento dei Vigili del fuoco, ne ha disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove rimarrà nella cella frigorifera a disposizione della Magistratura.

Una prima ispezione cadaverica è stata compiuta ieri nel pomeriggio, dal medico legale incaricato dalla Procura.