Topi d'appartamento in manette, arriva il plauso dell'Usic all'Arma dei Carabinieri

PETACCIATO. «Grazie ai colleghi intervenuti». Con queste parole, Massimo Di Stefano, segretario generale provinciale di Campobasso dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic), sottolinea la pronta risposta dell’Arma contro i reati predatori consumati sulla costa. «A conclusione di un tempestivo intervento effettuato a Petacciato e dei relativi immediati accertamenti, i militari della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli, hanno arrestato un 20enne e un 26enne, entrambi già titolari di precedenti penali, rispettivamente residenti nelle province di Campobasso e Trapani, resisi responsabili del reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato. I militari infatti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, li hanno sorpresi all’interno di un’abitazione privata sita in Lido di Petacciato, dove si erano introdotti con effrazione della porta d’ingresso e avevano messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro ed oggetti di valore, ma senza essere ancora riusciti ad asportare nulla.

Per i 2, appurate le loro chiare responsabilità in merito alla commissione dei reati per cui si procede, sono scattate le manette e tradotti presso la casa circondariale frentana, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri della Provincia di Campobasso, esprime gratitudine a tutti i colleghi intervenuti, perché presidio di legalità e puntuale riferimento per tutti i cittadini. Questo genere di reati crea forti disagi nella cittadinanza, che può sentirsi sempre più impotente di fronte alla percezione di una società più cruda e aliena rispetto il loro comune sentire. La nostra Organizzazione lotta da sempre per garantire tutele e dignità agli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa, sempre più a rischio in questa fase storica. Infine, ringrazia tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri impegnati quotidianamente in questa provincia per garantire la sicurezza dei cittadini».