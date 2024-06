Gigafactory, Mileti non ci sta: "il centrodestra smetta di dire bugie"

TERMOLI. «Sulla questione Gigafactory il centro destra, rimasto con il cerino in mano, si rifugia nell'unico ritornello che ben conosce "polemiche sterili"». Così il candidato sindaco Joe Mileti sulla questione riguardante la Gigafactory di Termoli.

«Qui di sterile c'è solo il loro atteggiamento, che pur senza nessuna certezza o atto concreto, hanno declamato con certezza l'apertura del nuovo insediamento Gigafactory promettendo posti di lavoro e preparando eventi di celebrazione per la posa della prima pietra, naturalmente attribuendosi il primato di un'operazione così straordinaria- continua Mileti-Innanzi tutto bisogna dire che le decisioni di Gigafactory, qualsiasi esse sono e saranno in futuro, prescindono dal ruolo impercettibile o del tutto non pervenuto a livello nazionale dei nostri politici locali. E in secondo luogo va sottolineato che fare molto rumore per nulla è proprio tipico di certi ambienti politici, soprattutto in campagna elettorale.

Fra qualche giorno la soglia d'attenzione anche su Gigafactory sarà calata e, così come i nostri politici non si sono interessati concretamente della questione per tutti questi anni, continueranno a farlo per i prossimi mesi. Sta ai termolesi capire che non è più tempo di credere alle fiabe e che quando qualcuno promette qualcosa bisogna capire e chiedere come, quando e con quali mezzi si realizzerà.

Se non ci sono risposte a queste domande allora non si tratta di promesse, ma di bugie».