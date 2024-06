Furti d'auto senza tregua, diversi colpi messi a segno nelle ultime ore in città

TERMOLI. Non è trovando il sito dove le auto rubate venivano smembrate per poi rivenderne i pezzi che si risolve l'emergenza furti. Di ieri la notizia dei sei arresti per ricettazione effettuati dalle forze dell'ordine in provincia di Foggia.

Bene lo sanno ben tre proprietari che sono stati derubati nella notte, uno dei quali nel quartiere dell'ex pretura. Denunce che sono state presentate al commissariato di Polizia di via Cina, in questo caso, ma non è detto che siano stati i soli colpi in città.

Oltretutto, nel tentativo di portare via un'altra macchina, due notti fa un veicolo ha subito ingenti danni; insomma, un fenomeno che non si arresta, anzi, e siamo certi che l'arrivo dell'estate possa far salire ulteriormente preoccupazioni, rischi e insidie per gli automobilisti.

L'auspicio è sempre quello di ulteriori controlli e pattugliamento del territorio, anche se non si possono coprire tutte le strade, questo è certo. Anche perché, i malviventi non è facile bloccarli, poiché ci sono coloro che scendono in treno, e poi fuggono al volante delle vetture che rubano. Resta l'amarezza di chi vede svanire sacrifici assieme alle automobili.